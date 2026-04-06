日本サッカー協会（JFA）は４月6日、なでしこジャパン（日本女子代表）のリア・ブレイニーコーチが、契約満了に伴い退任すると発表した。なでしこジャパンでは２日にニルス・ニールセン監督が契約満了により退任しており、コーチングスタッフの退任が続く形となった。 ニールセン監督の下でコーチを務めていたオーストラリア出身のブレイニー氏も、チームを離れることに。今回の退任を受け、ブレイニーコーチは４月に予