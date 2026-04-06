【モデルプレス＝2026/04/06】元日向坂46の濱岸ひよりが4月5日、自身のInstagramを更新。お花見での姿を披露し、注目を集めている。【写真】元日向坂46メンバー「桜とひよたんの組み合わせ最高」美脚輝くミニスカ姿◆濱岸ひより、デニムミニスカートで美脚披露濱岸は「今年も満開の桜が見れてとっても幸せ」とつづり、写真を投稿。桜の下でデニムジャケットにデニムミニスカートをあわせ、すらりとした脚が際立つ姿を披露している