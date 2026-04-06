元日向坂46濱岸ひより、デニムミニスカで美脚披露「スタイル抜群で羨ましい」「桜とひよたんの組み合わせ最高」の声
【モデルプレス＝2026/04/06】元日向坂46の濱岸ひよりが4月5日、自身のInstagramを更新。お花見での姿を披露し、注目を集めている。
【写真】元日向坂46メンバー「桜とひよたんの組み合わせ最高」美脚輝くミニスカ姿
濱岸は「今年も満開の桜が見れてとっても幸せ」とつづり、写真を投稿。桜の下でデニムジャケットにデニムミニスカートをあわせ、すらりとした脚が際立つ姿を披露している。
この投稿には「美脚すぎる」「スタイル抜群で羨ましいです」「桜とひよたんの組み合わせ最高」「デニムミニスカート、めっちゃ似合ってる」「完璧なスタイル！憧れます！」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】元日向坂46メンバー「桜とひよたんの組み合わせ最高」美脚輝くミニスカ姿
◆濱岸ひより、デニムミニスカートで美脚披露
濱岸は「今年も満開の桜が見れてとっても幸せ」とつづり、写真を投稿。桜の下でデニムジャケットにデニムミニスカートをあわせ、すらりとした脚が際立つ姿を披露している。
◆濱岸ひよりの投稿に反響
この投稿には「美脚すぎる」「スタイル抜群で羨ましいです」「桜とひよたんの組み合わせ最高」「デニムミニスカート、めっちゃ似合ってる」「完璧なスタイル！憧れます！」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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