人気漫画「約束のネバーランド」が、初の本格ミュージカルとして上演されることが決まりました。公演は2026年冬に東京で開幕予定。詳しい日程や会場は後日発表予定ですが、子役が「フルオーディション」で選ばれることが明らかになっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「約束のネバーランド」は、原作・白井カイウさん、作画・出水ぽすかさんによって2016年から2020年まで「週刊少年ジャンプ」で連載