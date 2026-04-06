6日午前10時53分ごろ、岩手県沖を震源とする最大震度2の地震があり、県内では大仙市で震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと6日午前10時53分ごろ、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10キロで地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されています。この地震で岩手県宮古市などで最大震度2を観測しました。県内では大仙市刈和野で震度1の揺れを観測しています。津波はありませんでした。