【RY GUITAR ORDER ST】（東京都足立区kenちゃん大好き40歳）しかし、2024年の10月に体調を崩し、退職を余儀なくされて、生活費補填の為に一度売ってしまいました。ずっと後悔してました。このギターが売れ残っているのを知っていて、値段が下がるのを待っていました。そしたら売値と同じ値段になったので、40歳男、父に相談して父にお金をお借りして買いました…。帰って速攻、メンテナンスと弦交換をして音を出した瞬間、や