40代以降の女性で特に発症率が高まる変形性股関節症。痛みに耐え忍ぶ人も多かったが、この10年は術式の飛躍的な進化で、元の生活を取り戻す人が多い。原因から最新手術の詳細まで、股関節のエキスパートが徹底解説！【写真】この記事の写真を見る（2枚）股関節の軟骨や骨がすり減って変形し、痛みを生じるのが変形性股関節症だ。「その痛みは『ノイローゼになりそう』と表現する人もいるほど。しかし近年、飛躍的に進化した人