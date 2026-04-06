記事のポイントエルフビューティーは「常に人間が意思決定に関わる」ことを掲げ、AIをあくまで支援ツールと位置づけている。GoogleをLLMに選定し、社内のペインポイントから100のユースケースを創出し、業務プロセスの再設計を進めている。顧客接点ではAI生成コンテンツを避けつつ、PDP更新や問い合わせ対応など裏側の業務効率化に活用している。あらゆるブランドや小売企業がAIの影響と格闘するなか、各社はAIをどこで使い、どこ