ソニーから7年ぶりのレコードプレーヤー登場。この春、レコード生活を始めたい人にぴったりでした 春は、新生活の季節。心機一転、なにか新しいことを始めたくなりますよね。たとえば、「レコードのある暮らし」はどうでしょうか。 ここ数年続くレコードブームもあって、再生環境が無くても、飾って楽しむためにレコードを買う人もいるのだそう。でも、せっかくなら