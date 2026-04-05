日向坂46が5日、横浜スタジアムで、グループの7周年記念ライブ「7回目のひな誕祭〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」の2日目公演を開催した。4年連続4回目となった同球場での開催も、二〜五期生のメンバーで行うのは初めて。新たな姿で2日合計約7万人を魅了した。小坂菜緒（23）が1人で登場し、一礼をして指揮棒を振って幕が開けた。始まりから「世界にはThank you！が溢れている」「One choice」「愛はこっちのものだ2025」と