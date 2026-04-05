巨人の石井琢朗2軍監督（55）が5日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。昨年12月、SNSにあふれた言葉に慌てた？ことを笑顔で明かした。「巨人開幕SP」がテーマだったこの日は「M―1グランプリ2025」王者のお笑いコンビ「たくろう」がVTR出演。大の巨人ファンであることを公言している赤木裕（34）が相方のきむらバンド（36）とともに巨人2軍戦の始球式を務める様子に密着したVTRがオンエ