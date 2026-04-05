巨人の石井琢朗2軍監督（55）が5日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。昨年12月、SNSにあふれた言葉に慌てた？ことを笑顔で明かした。

「巨人開幕SP」がテーマだったこの日は「M―1グランプリ2025」王者のお笑いコンビ「たくろう」がVTR出演。大の巨人ファンであることを公言している赤木裕（34）が相方のきむらバンド（36）とともに巨人2軍戦の始球式を務める様子に密着したVTRがオンエアされた。

始球式前にブルペンで投球練習する赤木の姿に巨人ナインも興味津々。実は野球歴10年以上だそうで、ストライクを連発する様子に、お笑い好きの赤星優志投手（26）ら選手からは「ナイスボール」「野球やってたんだ」と驚きの声も上がった。

そして、ストライク投球なら実現するという何らかの“ご褒美”を懸けて臨んだ本番の始球式では、残念ながらワンバウンド。しかも打者がなぜかバットを振らないというハプニングにも見舞われた。

それでも始球式で球審役を務めた巨人マスコット「ジャビット」が優しさを発揮。ワンバウンドながら疑惑のストライク判定となり、4月10日の巨人―ヤクルト戦（東京D）で始球式という“ご褒美”ゲットとなった。

その後、場内で「たくろう」の2人が雑談しているところに「俺もいい？」と声をかけてきたのが石井2軍監督。3人で記念写真に収まった。

そして、石井2軍監督は「（昨年の）12月に『たくろう』って名前がさ、ネット上でにぎわってて。俺なんかやらかしたかなと思って。全然違った」と笑顔でコメント。「たくろう」の2人はそろって何度も頭を下げ、恐縮しまくっていた。