[4.5 J1百年構想リーグ EAST第9節 柏 3-0 横浜FM 三協F柏]2試合連続となる3-0で、横浜FMを下した柏レイソル。横浜FM戦で全3得点に絡む活躍を見せたのが、左WBの小見洋太だ。まず前半18分、FW山内日向汰のFKがFWディーン・デイビッドのハンドを誘発してPKを獲得。先制点の絶好のチャンスに、背番号15がペナルティスポットに立った。「チームでキッカーは決まっているので、今日の試合は僕が一番だった」GK木村凌也の背後には