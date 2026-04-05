小見洋太らしいPKで柏移籍後初ゴール!横浜FMサポーターの前でも「自分に集中した」
[4.5 J1百年構想リーグ EAST第9節 柏 3-0 横浜FM 三協F柏]
2試合連続となる3-0で、横浜FMを下した柏レイソル。横浜FM戦で全3得点に絡む活躍を見せたのが、左WBの小見洋太だ。
まず前半18分、FW山内日向汰のFKがFWディーン・デイビッドのハンドを誘発してPKを獲得。先制点の絶好のチャンスに、背番号15がペナルティスポットに立った。
「チームでキッカーは決まっているので、今日の試合は僕が一番だった」
GK木村凌也の背後には、ビジターゴール裏を埋め尽くした横浜FMサポーターが守護神を鼓舞し続けていた。相手サポーターに向かってのPKは「気にはなります」という小見だが、「自分に集中することを意識しました」。おなじみの細かいステップの助走をはじめると、約10秒かけてシュートまで至ると、GK木村の逆をつくゴール右にPKを沈め、移籍後初ゴールをマークした。
1人多い状況に加え、1点のリード。柏は圧倒的に優位に立ちながらも、攻めあぐねる時間が続いた。それでも、後半35分、DF古賀太陽が前線に入れた長いボールをMF瀬川祐輔がMF汰木康也に落とすと、汰木は左サイドの小見へ展開する。小見がボールを持ち運ぶと、PA内に走り込んだ汰木へリターン。汰木のクロスが相手DFに当たってゴールネットを揺らした。
2-0とした2分後には、相手セットプレーから、小見が一気にカウンターを発動。50m以上をドリブルで持ち上がると、相手PAに差し掛かったところで、瀬川へスルーパスを送る。瀬川の折り返しを逆サイドでMF仲間隼斗がつめて3-0。試合を決定づけた。
昨年6月に新潟から完全移籍で加入した小見は、7試合に出場したが、いずれも途中出場だった。ところが、ポジションをシャドーから左WBに移した今季は、第9節までに8試合に出場、うち7試合で先発。自身の特徴と自負するドリブルで勝負する場面も増えている。実際、4月2日時点でのドリブル総数ではJ1全体で5位となる「26」を記録している。
「点につながるプレーができてよかったです」と結果を残した小見だが、7位に位置する現状を前に表情は明るくない。「後半戦は上位に食い込んで、まずは町田戦に向けてしっかり準備していきたい」と小見は巻き返しを誓った。
(取材・文 奥山典幸)
2試合連続となる3-0で、横浜FMを下した柏レイソル。横浜FM戦で全3得点に絡む活躍を見せたのが、左WBの小見洋太だ。
まず前半18分、FW山内日向汰のFKがFWディーン・デイビッドのハンドを誘発してPKを獲得。先制点の絶好のチャンスに、背番号15がペナルティスポットに立った。
「チームでキッカーは決まっているので、今日の試合は僕が一番だった」
1人多い状況に加え、1点のリード。柏は圧倒的に優位に立ちながらも、攻めあぐねる時間が続いた。それでも、後半35分、DF古賀太陽が前線に入れた長いボールをMF瀬川祐輔がMF汰木康也に落とすと、汰木は左サイドの小見へ展開する。小見がボールを持ち運ぶと、PA内に走り込んだ汰木へリターン。汰木のクロスが相手DFに当たってゴールネットを揺らした。
2-0とした2分後には、相手セットプレーから、小見が一気にカウンターを発動。50m以上をドリブルで持ち上がると、相手PAに差し掛かったところで、瀬川へスルーパスを送る。瀬川の折り返しを逆サイドでMF仲間隼斗がつめて3-0。試合を決定づけた。
昨年6月に新潟から完全移籍で加入した小見は、7試合に出場したが、いずれも途中出場だった。ところが、ポジションをシャドーから左WBに移した今季は、第9節までに8試合に出場、うち7試合で先発。自身の特徴と自負するドリブルで勝負する場面も増えている。実際、4月2日時点でのドリブル総数ではJ1全体で5位となる「26」を記録している。
「点につながるプレーができてよかったです」と結果を残した小見だが、7位に位置する現状を前に表情は明るくない。「後半戦は上位に食い込んで、まずは町田戦に向けてしっかり準備していきたい」と小見は巻き返しを誓った。
(取材・文 奥山典幸)