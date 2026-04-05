2023年に東京・吉祥寺で第1回がスタートしたインディーゲームイベント「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」（以下TIGS）。Phoenixxはその第4回となる「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」を3月20日（金・祝）と21日（土）に東京・杉並区のIMAGINUS（イマジナス）で開催しました。吉祥寺から高円寺へ舞台を移してインディーゲームの魅力を発信した同イベントのレポートをお届けします。会場はIMAGINUS 初のライブ配信も会場には180以上のタイ