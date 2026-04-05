【モデルプレス＝2026/04/05】人気キャバ嬢が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】現役看護師らが「可愛すぎる」ランウェイ◆キャバ嬢15人がランウェイ現役看護師のまいか、六本木に電撃入店したことが話題のキャバ嬢・さんご、圧倒的な美貌からネット上でも度々バズを起こしている・まみをはじめ、夜職の枠を超えた存在感を放つきほ