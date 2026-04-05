現役看護師・六本木電撃入店話題キャバ嬢・SNSでバズりまくる美女らがモデルとして登場「可愛すぎる」「オーラすごい」と絶賛の声 人気芸人もシークレット出演【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】人気キャバ嬢が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】現役看護師らが「可愛すぎる」ランウェイ
現役看護師のまいか、六本木に電撃入店したことが話題のキャバ嬢・さんご、圧倒的な美貌からネット上でも度々バズを起こしている・まみをはじめ、夜職の枠を超えた存在感を放つきほ、きょん、さくら、羽澄まり、けい、きこ、ヤマトリノ、雨宮らむ、ななにー、紬むぎ、夏目かんな、南柚子（※出演順）の15人がランウェイを闊歩。可愛らしい衣装で魅力を放出し、視線を集めた。さらにお笑いタレントの平野ノラ、バレリーナ芸人の松浦景子がシークレット登場し、ペアランウェイを披露した。
ネット上では「可愛すぎる」「オーラすごい」「美しい」「天使」などと反響が上がっている。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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【写真】現役看護師らが「可愛すぎる」ランウェイ
◆キャバ嬢15人がランウェイ
現役看護師のまいか、六本木に電撃入店したことが話題のキャバ嬢・さんご、圧倒的な美貌からネット上でも度々バズを起こしている・まみをはじめ、夜職の枠を超えた存在感を放つきほ、きょん、さくら、羽澄まり、けい、きこ、ヤマトリノ、雨宮らむ、ななにー、紬むぎ、夏目かんな、南柚子（※出演順）の15人がランウェイを闊歩。可愛らしい衣装で魅力を放出し、視線を集めた。さらにお笑いタレントの平野ノラ、バレリーナ芸人の松浦景子がシークレット登場し、ペアランウェイを披露した。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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