（左上から時計回りに）ヤマトリノ、南柚子、平野ノラ、松浦景子、まみ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/05】人気キャバ嬢が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。

【写真】現役看護師らが「可愛すぎる」ランウェイ

◆キャバ嬢15人がランウェイ


現役看護師のまいか、六本木に電撃入店したことが話題のキャバ嬢・さんご、圧倒的な美貌からネット上でも度々バズを起こしている・まみをはじめ、夜職の枠を超えた存在感を放つきほ、きょん、さくら、羽澄まり、けい、きこ、ヤマトリノ、雨宮らむ、ななにー、紬むぎ、夏目かんな、南柚子（※出演順）の15人がランウェイを闊歩。可愛らしい衣装で魅力を放出し、視線を集めた。さらにお笑いタレントの平野ノラ、バレリーナ芸人の松浦景子がシークレット登場し、ペアランウェイを披露した。

ネット上では「可愛すぎる」「オーラすごい」「美しい」「天使」などと反響が上がっている。

◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催


「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）

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