5人組ガールズグループ、LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKAZUHA（22）が5日、都内でアンバサダーを務める韓国の化粧品ブランド「VIDIVICI（ヴィディビーチ）」日本公式ローンチ発表会に出席した。美脚が際立つ、黒のタイトなミニ丈ワンピース姿で登壇したステージでトークを展開。ユーザーらから事前に集めた質問に回答した。前提として「私はメークの目的が、自分自身をさらに美しく見せることだと思っているんです」との考えを明