5人組ガールズグループ、LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKAZUHA（22）が5日、都内でアンバサダーを務める韓国の化粧品ブランド「VIDIVICI（ヴィディビーチ）」日本公式ローンチ発表会に出席した。美脚が際立つ、黒のタイトなミニ丈ワンピース姿で登壇したステージでトークを展開。ユーザーらから事前に集めた質問に回答した。

前提として「私はメークの目的が、自分自身をさらに美しく見せることだと思っているんです」との考えを明言。その上で「カメラ映えするメークのために、普段から意識しているルーティンやコツは？」との質問には「たくさん、厚く塗るというよりは、薄く、肌自体のキメが整っていることが、すごく大事だと思っているので、基本的に普段のスキンケアを大切に行って、あとはメークをする時にも、なるべく薄く、自分自身の肌をキレイに見せられるように、ということをこだわっています」と、自信に満ちた表情で話した。

他にもメークでは「スケジュールが多いと、特にベースメークが大事」や「時間がたっても、あまり崩れない、肌によくなじむのか、崩れても汚く見えてしまわないか、というところを、すごく大切に見ています」などと、こだわりポイントを明かしていた。