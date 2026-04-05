４日のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」では冒頭、明石家さんまが、ひな壇に激変した姿で座っている空気階段・鈴木もぐらを見て「おい！ミミズ！お前…」と声をかけた。もぐらが驚いて「えっ、僕もぐらです」と立ち上がったが、さんまは「細くなったから。ミミズやんか」。もぐらは、体重が１１０キロから３２キロ減量したことを明かし、「そんなに！？」「えっ、マジで！？」と騒然となった。人工股関節の手術を受