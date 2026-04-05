４日のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」では冒頭、明石家さんまが、ひな壇に激変した姿で座っている空気階段・鈴木もぐらを見て「おい！ミミズ！お前…」と声をかけた。

もぐらが驚いて「えっ、僕もぐらです」と立ち上がったが、さんまは「細くなったから。ミミズやんか」。

もぐらは、体重が１１０キロから３２キロ減量したことを明かし、「そんなに！？」「えっ、マジで！？」と騒然となった。

人工股関節の手術を受け「いま完全なメカになりまして、上半身と下半身が機械でつながってるんですよ」と、将来に向けてあまり負担をかけられないことも明かした。

さんまが「お前、いまいくつやったっけ？」と聞くと、「３８です」。陣内智則が「お前まだ３８なん！？」、蛍原徹が「まだ３０代！？」と、今度は年齢に驚きの声もあがった。

ネットでも話題となり「もぐらホントに痩せたな！！？」「鈴木もぐらが痩せてる…」「何処ぞのイケメン芸人や？と思ったら、ほんのり痩せた鈴木もぐらだった」「別人になったくらいに痩せてて」「ミミズ笑」と驚きの反応が投稿された。