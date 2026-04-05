ＤＤＴ５日の後楽園大会で、樋口和貞（３７）の引退セレモニーが行われた。樋口は、団体が定期的に実施している健康診断で第一、第二頸椎の亜脱臼が発覚。医師により「コンタクトスポーツの継続は危険である」と診断されて協議の結果引退の結論に至り、引退試合は行わずセレモニーのみを実施することになった。この日はそのセレモニー前のメインで樋口が率いたユニット「ハリマオ」のラストマッチが行われ吉村直巳、中津良太