俳優・加賀まりこ（82）が、あす6日放送のBS12トゥエルビ『鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜』（毎週月曜後9：00）にゲストとして登場する。【動画】加賀まりこ、文豪・川端康成との秘話も…『鶴瓶ちゃんとサワコちゃん』予告編芸能界でも大御所クラスの笑福亭鶴瓶（芸歴53年）と阿川佐和子（芸歴42年）。芸能界随一の聞き上手で引き出し上手な2人がMCとなり、そんな2人を「鶴瓶ちゃん」「サワコちゃ