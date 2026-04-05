おトクでおいしい商品が手に入ると人気の「業務スーパー」。海外の珍しいフードが手軽に楽しめるのも魅力で、「どれを選べばいいかわからない」という声もよく聞きます。そんな業務スーパーに8年以上通い続けている、育児漫画家・モチコさんが最近ハマっているのが「葱抓餅（ツォンジュアビン）」。台湾の夜市でおなじみのローカルフードで、サクもち食感が楽しめる人気商品です。今回は、おいしく仕上げるコツやおすすめの食べ方