自転車ユーザー向けの安全講習会で指導を受ける利用者＝5日午前、東京都渋谷区16歳以上による自転車の交通違反への青切符制度が始まったことを受け、電動アシスト自転車や電動キックボードなどのシェアリングサービスを展開する「Luup」（ループ、東京）が5日、東京都渋谷区で自転車ユーザー向けの安全講習会を開き、ルール順守の徹底を呼びかけた。同社によると、全国1万6千カ所以上で自転車やキックボードなど5万台超を提供