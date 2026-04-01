占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年4月の運勢を占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）【今月のカード：塔（The Tower）／正位置】「塔」の正位置は、大きな環境の変化を暗示します。今月は、あなたの周りに動きがあり、その流れに乗ることで飛躍できそう。ただし、自分から環境を変えようとする必要はありません。助けてくれる人の力を素直に頼ることがポイント。【ラ