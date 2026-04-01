アイドルグループ・パンダドラゴンが3月31日、公式Xでメンバーのなぎの卒業と、今後の活動について報告した。パンダドラゴン、2作連続シングル1位自己最高初週売上も記録【オリコンランキング】「日頃よりパンダドラゴンを応援してくださり、誠にありがとうございます。この度、メンバーのなぎより、グループからの卒業に関する申し出がありました。メンバー、スタッフを交え長い時間をかけ話し合いを重ねた結果、新たな道へ