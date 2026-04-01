パンダドラゴン・なぎ卒業へ「表舞台から離れて別の道に進みたい」 新メンバーオーディション開催を発表【コメント】
アイドルグループ・パンダドラゴンが3月31日、公式Xでメンバーのなぎの卒業と、今後の活動について報告した。
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「日頃よりパンダドラゴンを応援してくださり、誠にありがとうございます。この度、メンバーのなぎより、グループからの卒業に関する申し出がありました。メンバー、スタッフを交え長い時間をかけ話し合いを重ねた結果、新たな道へ進みたいという本人の意思を尊重し、2027年初頭を目処にパンダドラゴンを卒業する運びとなりました」と報告。「2027年初頭を目処にパンダドラゴンを卒業する運びとなりました。卒業に伴いまして、2027年初頭に卒業コンサートの開催を予定しております」とした。
同グループは今年4月で結成8周年を迎える。「9年目に突入するこのタイミングで、グループとしてさらなるステージへ進みたい―そうした想いからメンバーより「新たなメンバーを迎えるのはどうか」という提案があり、スタッフも交え協議した結果、メンバーオーディションを開催する運びとなりました」と発表。「時期は2026年夏から秋頃とし、卒業予定のなぎも新メンバーと共に活動する期間を設ける予定です」と伝えた。
また、なぎのコメントも公表。「中学1年生の時からこの活動を初めて、青春をパンダドラゴンと一緒に過ごしてきました。楽しいこと、嬉しいこと、辛いことをメンバーのみんなで一緒に乗り越えてきたし、言葉では表せない程濃い出来事が沢山でした」と振り返り、「僕が高校生の時パンダドラゴンの形が変わり、一生というものは無いんだと実感して、その時から自分の将来のことを考えるようになり、ここ数年より強く考えるようになりました。考えていく中で表舞台から離れて別の道に進みたいと思うようになりました」と卒業の理由を説明。
そして、ファンをはじめ、メンバーや関係者への感謝を伝えた。
【本人コメント】
いつも応援してくれるヴィーナス・ゼウスのみんなへ
僕、なぎは2027年初頭でパンダドラゴンを卒業させていただきます。
いつも沢山応援してくれてありがとうございます。
僕の気持ちを聞いてくれると嬉しいです。
中学1年生の時からこの活動を初めて、青春をパンダドラゴンと一緒に過ごしてきました。
楽しいこと、嬉しいこと、辛いことをメンバーのみんなで一緒に乗り越えてきたし、言葉では表せない程濃い出来事が沢山でした。
僕が高校生の時パンダドラゴンの形が変わり、一生というものは無いんだと実感して、その時から自分の将来のことを考えるようになり、ここ数年より強く考えるようになりました。
考えていく中で表舞台から離れて別の道に進みたいと思うようになりました。
事務所の方々、メンバーと沢山お話をして最終的に僕の気持ちを尊重してくれました。
突然の発表になってしまったのですが、残りの期間も精一杯頑張りながら、メンバー、スタッフさん、DDのみんな、関係者のみなさん、応援してくれるヴィーナスゼウス、ハニーに感謝を沢山伝えたいし、楽しい思い出、最高な思い出を沢山作っていきたいと思っています!
これからも応援よろしくお願いします。
なぎより
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「日頃よりパンダドラゴンを応援してくださり、誠にありがとうございます。この度、メンバーのなぎより、グループからの卒業に関する申し出がありました。メンバー、スタッフを交え長い時間をかけ話し合いを重ねた結果、新たな道へ進みたいという本人の意思を尊重し、2027年初頭を目処にパンダドラゴンを卒業する運びとなりました」と報告。「2027年初頭を目処にパンダドラゴンを卒業する運びとなりました。卒業に伴いまして、2027年初頭に卒業コンサートの開催を予定しております」とした。
また、なぎのコメントも公表。「中学1年生の時からこの活動を初めて、青春をパンダドラゴンと一緒に過ごしてきました。楽しいこと、嬉しいこと、辛いことをメンバーのみんなで一緒に乗り越えてきたし、言葉では表せない程濃い出来事が沢山でした」と振り返り、「僕が高校生の時パンダドラゴンの形が変わり、一生というものは無いんだと実感して、その時から自分の将来のことを考えるようになり、ここ数年より強く考えるようになりました。考えていく中で表舞台から離れて別の道に進みたいと思うようになりました」と卒業の理由を説明。
そして、ファンをはじめ、メンバーや関係者への感謝を伝えた。
【本人コメント】
いつも応援してくれるヴィーナス・ゼウスのみんなへ
僕、なぎは2027年初頭でパンダドラゴンを卒業させていただきます。
いつも沢山応援してくれてありがとうございます。
僕の気持ちを聞いてくれると嬉しいです。
中学1年生の時からこの活動を初めて、青春をパンダドラゴンと一緒に過ごしてきました。
楽しいこと、嬉しいこと、辛いことをメンバーのみんなで一緒に乗り越えてきたし、言葉では表せない程濃い出来事が沢山でした。
僕が高校生の時パンダドラゴンの形が変わり、一生というものは無いんだと実感して、その時から自分の将来のことを考えるようになり、ここ数年より強く考えるようになりました。
考えていく中で表舞台から離れて別の道に進みたいと思うようになりました。
事務所の方々、メンバーと沢山お話をして最終的に僕の気持ちを尊重してくれました。
突然の発表になってしまったのですが、残りの期間も精一杯頑張りながら、メンバー、スタッフさん、DDのみんな、関係者のみなさん、応援してくれるヴィーナスゼウス、ハニーに感謝を沢山伝えたいし、楽しい思い出、最高な思い出を沢山作っていきたいと思っています!
これからも応援よろしくお願いします。
なぎより