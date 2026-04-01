カインズは3月26日、埼玉県鶴ヶ島市と「包括連携協定」を締結した。(左から)カインズ くみまち推進統括部 統括部長 大西 健太郎、鶴ヶ島市 小川 尋海市長同協定は、災害対策や環境、子育て支援など幅広い分野で相互に協力し、市民が安心して暮らせる地域社会の実現と活性化を目指すもの。協定の連携事項は、「災害対策に関すること」「環境対策に関すること」「こどもたちの育成や子育て支援に関すること」「健康づくりに関するこ