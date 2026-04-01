本日4月1日（水）よる7時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、小泉孝太郎、畑芽育、松田好花らをゲストに迎えた「全国早押しクイズ 2時間スペシャル」。同じチームのノブから「早押しクイズをしているイメージがない」と言われた小泉は、ちょうど3月放送の「全国早押しクイズスペシャル 大阪編」を見たことを明かし、「一問もわからなかった」と苦笑。千鳥を「やばいやばい」と不安がらせてしま