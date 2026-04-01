今季初先発の大関が苦しみながらも今季初勝利を挙げた。二回の太田の先制打など五回まで毎回安打を許したが、五回2死満塁では浅村を直球で空振り三振。「しっかり踏ん張れた」とマウンドで力強くほえた。6回を6安打1失点にまとめた昨季の勝率第1位左腕は「（三者凡退の）六回はいい形で終われたので、いい投球だった」と笑顔も見せた。