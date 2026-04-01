店舗スタッフがお客さんと世間話をするとき、具体的な年齢や年代の話をするのはリスクが高い。千葉県の40代女性（建築・土木技術職／年収1000万円）は、都内のデパートに入っている人気化粧品ブランドで買い物をしていた際、店員の軽率な発言にショックを受けたという。（文：篠原みつき）「販売員のレベルが低いのは残念」女性のスマホケースには、小学生の姪の写真が入っていた。対応にあたった20代くらいの店員がそれを見つけ、