【国際親善試合】イングランド代表 vs 日本代表（日本時間4月1日／ウェンブリー・スタジアム）【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図英国遠征中のサッカー日本代表は、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でイングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦。日本時間4月1日午前3時45分のキックオフを前にスタメンが発表された。1−0で勝利した3月29日のスコットランド戦を含めた今シリーズは、今年6