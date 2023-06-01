【国際親善試合】イングランド代表 vs 日本代表（日本時間4月1日／ウェンブリー・スタジアム）

【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図

英国遠征中のサッカー日本代表は、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でイングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦。日本時間4月1日午前3時45分のキックオフを前にスタメンが発表された。

1−0で勝利した3月29日のスコットランド戦を含めた今シリーズは、今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップの登録メンバー発表前では最後の強化試合だ。前十字靭帯断裂の大怪我を負っているMF南野拓実（モナコ）をはじめ、MF久保建英（レアル・ソシエダ）、MF遠藤航（リヴァプール）、DF板倉滉（アヤックス）、DF高井幸大（ボルシアMG）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）、DF長友佑都（FC東京）などが怪我で選外となり、1年9か月ぶりに招集されたDF冨安健洋（アヤックス）、安藤智哉（ザンクトパウリ）もコンディション不良で参加を辞退するなどアクシデントが相次いでいるが、森保一監督は選手選考＆基本コンセプトの確認と積み上げをテーマに掲げる。

スコットランド戦はテスト色の強いスタメンになったが、このイングランド戦は現状のベスト布陣に近い顔触れに。三笘薫、堂安律、伊東純也、鎌田大地、佐野海舟、中村敬斗、そして上田綺世などが先発に名を連ね、3日前からスタメン8人を変更してきた。シャドーとWBは様々な形が試されており、三笘、堂安、伊東、堂安のポジションが注目される。

この試合は交代枠が11人の特別ルールになっており、とりわけ後半は積極的に交代カードも切ってきそうだ。スコットランド戦をコンディション不良で欠場した佐藤龍之介がベンチ入りし、スコットランド戦で先発だった佐野航大がベンチ外となった。

日本が19位のFIFAランキングでイングランドは4位の強豪にしてW杯優勝候補の一角。コンディション不良のFWブカヨ・サカやMFデクラン・ライス（いずれもアーセナル）、MFジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）に加え、さらに直前練習で怪我をしたFWハリー・ケイン（バイエルン）の欠場も決まったが、DFマーク・グエヒやMFフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）、コール・パーマー（チェルシー）などワールドクラスが先発する。

ちなみに、9万人収容のウェンブリー・スタジアムは事前にチケットが完売しており、日本にとっては完全アウェーの環境になると見られる。

【スタメン】

▼GK

1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

▼DF

3 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF

7 三笘薫（ブライトン／イングランド）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス2部）

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

▼FW

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

【ベンチスタート】

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

4 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

6 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

8 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

12 早川友基（鹿島アントラーズ）

16 橋岡大樹（ヘント／ベルギー）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

19 小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

20 佐藤龍之介（FC東京）

22 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

23 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）

【ベンチ外】

佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）

（ABEMA／サッカー日本代表）

