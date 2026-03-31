実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏（36）が31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。28日に電撃発表したYouTuberのてんちむ（32）との結婚の裏話を明かした。【写真】大きな宝石輝く…指輪の写真を公開したてんちむ動画内で、三崎氏は「2025年12月31日までは友達とカウントダウンしていたんだけど、いきなり運命の赤い稲妻がピーンと落ちて。その場で結婚したいと言って、向こうも『何を言っているの？』という感じで『とり