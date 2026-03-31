“電撃婚”の三崎優太氏、てんちむに贈った指輪の衝撃価格「地方だと一軒家が…」 プロポーズの舞台裏も明かす
実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏（36）が31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。28日に電撃発表したYouTuberのてんちむ（32）との結婚の裏話を明かした。
【写真】大きな宝石輝く…指輪の写真を公開したてんちむ
動画内で、三崎氏は「2025年12月31日までは友達とカウントダウンしていたんだけど、いきなり運命の赤い稲妻がピーンと落ちて。その場で結婚したいと言って、向こうも『何を言っているの？』という感じで『とりあえず、友達としてでいいんじゃない？』って。でも俺は本気だったから本当に1回話そうと言って」と振り返った。また「この瞬間を逃したら結婚できない。時間空けたら終わっちゃうみたいな」と当時の心境も語った。
またてんちむにプレゼントした指輪は特注だったとし「地方だと一軒家が建つ金額」と明かした。そして「本気だったからこそ、そこの信用をちゃんと示したいないなと思って。自分の中で本当に一番人生で高い指輪をプレゼントして、それをちゃんと身につけてほしかった」と語った。
三崎氏は1989年3月29日生まれ、北海道出身。「青汁王子」との呼び名で、一躍注目を集めた。現在は、不動産、新電力、モビリティ（バイク）、上場企業支援など複数の事業を統合し、三崎未来ホールディングス株式会社を創設した。
てんちむは、1993年11月19日生まれ。子役としてデビューし、NHK教育『天才てれびくんMAX』のてれび戦士として活動。ドラマ『こどもの事情』、NOTTVドラマ『シニカレ』などに出演している。人気ブロガー、ギャルモデルを経て、現在はYouTuberなどマルチに活動している。
【写真】大きな宝石輝く…指輪の写真を公開したてんちむ
動画内で、三崎氏は「2025年12月31日までは友達とカウントダウンしていたんだけど、いきなり運命の赤い稲妻がピーンと落ちて。その場で結婚したいと言って、向こうも『何を言っているの？』という感じで『とりあえず、友達としてでいいんじゃない？』って。でも俺は本気だったから本当に1回話そうと言って」と振り返った。また「この瞬間を逃したら結婚できない。時間空けたら終わっちゃうみたいな」と当時の心境も語った。
三崎氏は1989年3月29日生まれ、北海道出身。「青汁王子」との呼び名で、一躍注目を集めた。現在は、不動産、新電力、モビリティ（バイク）、上場企業支援など複数の事業を統合し、三崎未来ホールディングス株式会社を創設した。
てんちむは、1993年11月19日生まれ。子役としてデビューし、NHK教育『天才てれびくんMAX』のてれび戦士として活動。ドラマ『こどもの事情』、NOTTVドラマ『シニカレ』などに出演している。人気ブロガー、ギャルモデルを経て、現在はYouTuberなどマルチに活動している。