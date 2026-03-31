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次回の「踊る！さんま御殿!!」は4月7日（火） 19時00分〜21時54分放送！お楽しみに！【春満開！さんま御殿！！ 最強２世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭】1組目【最強2世の親子参観】北澤理世小園凌央鶴野おと永島優美野口絵子浜口京子平井龍聖福地展成眞木 花宮下結衣森保翔平森保圭悟森保 陸北澤 豪つるの剛士マイク眞木松本明子順不同2組目【レア名字さんvsメジャー名字さん】木村葵来斎藤 司（トレンディエンジェル）田