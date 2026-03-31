次回の「踊る！さんま御殿!!」は4月7日（火） 19時00分〜21時54分放送！

お楽しみに！

【春満開！さんま御殿！！ 最強２世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭】

1組目 【最強2世の親子参観】

北澤理世

小園凌央

鶴野おと

永島優美

野口絵子

浜口京子

平井龍聖

福地展成

眞木 花

宮下結衣

森保翔平

森保圭悟

森保 陸

北澤 豪

つるの剛士

マイク眞木

松本明子

順不同

2組目 【レア名字さんvsメジャー名字さん】

木村葵来

斎藤 司（トレンディエンジェル）

田中 樹（SixTONES）

中村仁美

浮所飛貴（ACEes）

宇徳敬子

京口紘人

鞘師里保

實方孝生（レインボー・ジャンボたかお）

東儀秀樹

東京燦士さん

友繁良宣（モグライダー・ともしげ）

雛形あきこ

風呂采伽さん

順不同

3組目 【メガネさんのお悩み相談会】

梅沢富美男

おぎやはぎ

数原龍友（GENERATIONS）

川島海荷

小宮浩信（三四郎）

滝沢カレン

登坂絵莉

橋口洋平（wacci）

村重杏奈

八嶋智人

山粼ケイ（相席スタート）

50音順