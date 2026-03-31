【モデルプレス＝2026/03/31】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃6が3月31日に放送された。候補者がレッスンに奮闘する姿や、不満を語る場面があった。【写真】HYBEオーディション候補者「しんどくて…」仲間と衝突する姿◆「ワースカ」アメリカ審査へ突入＃6では、アメリカ・ロサンゼルスで行われる第2章