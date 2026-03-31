【WORLD SCOUT】未経験15歳美女がアメリカ審査で不利に…他の候補者から“不満”も「ヘラヘラが残っちゃってる」「しんどくて…」
【モデルプレス＝2026/03/31】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃6が3月31日に放送された。候補者がレッスンに奮闘する姿や、不満を語る場面があった。
【写真】HYBEオーディション候補者「しんどくて…」仲間と衝突する姿
＃6では、アメリカ・ロサンゼルスで行われる第2章の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人が合宿を行い、1ヶ月後の最終審査で“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
今回のレッスンは、Ayana＆Hioriの経験者チーム、Aoi＆Sakuraの未経験者チームで進行。1ヶ月間、練習に打ち込むことができると思われたがカリフォルニア州では未成年が一定の教育要件を満たすことが定められており、当時15歳のSakuraは週に15時間の学習が義務付けられた。
他の候補生よりも不利な状況となり、Sakuraは「みんなより、週に15時間練習できないんです。置いてかれちゃうって思っていて…未経験なのでそこを努力で埋めないといけないのに、努力を皆よりできないからそれが一番不安要素」と本音を明かすも「頑張ろうとする意思があればどうにかできる」と前向きに語った。
限られた時間の中、レッスンに奮闘するも本格的なレッスンに戸惑うSakura。そんな、Sakuraの態度について、共にレッスンを受けていたAoiは「まぁ子供ですよね、とても。もちろん本人は真剣に来ているし、こっちにももちろん伝わるけど、若干ヘラヘラが残っちゃってる」と本音を打ち明けた。また「私とのギャップを感じた、練習も5分で終わることが20分かかったりとか、私は辛いなと思いました」と限られた時間のレッスンの中で、コーチがSakuraの指導に時間を費やしていることからAoiは焦りを見せていた。
翌日のレッスンでも、コーチから全力のパフォーマンスが求められるも、Sakuraが対応できずに同じことを繰り返す2人。すると、Aoiは涙を浮かべ「もっと練習を早く進めたいのに、Ayanaたちはもっと早く振り入れができてて、同じぐらいできるとは思ってないけどやる気とかデビューしたい気持ちは同じくらいあるから、同じ量が進まないのがしんどくて…」と本音を吐露。その後のインタビューでも、悔しさの理由について「練習が進まなかったことですね。一番の要因はSakuraちゃんです」と言及し、「自分の悪いところがあるのもわかっているけど、今回に関しては自分が一番と言えないくらいうわーってなっちゃいました」と赤裸々な心境を語っていた。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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◆「ワースカ」アメリカ審査へ突入
＃6では、アメリカ・ロサンゼルスで行われる第2章の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人が合宿を行い、1ヶ月後の最終審査で“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
◆15歳の未経験候補者・Sakura、アメリカ審査で不利な状況に
今回のレッスンは、Ayana＆Hioriの経験者チーム、Aoi＆Sakuraの未経験者チームで進行。1ヶ月間、練習に打ち込むことができると思われたがカリフォルニア州では未成年が一定の教育要件を満たすことが定められており、当時15歳のSakuraは週に15時間の学習が義務付けられた。
他の候補生よりも不利な状況となり、Sakuraは「みんなより、週に15時間練習できないんです。置いてかれちゃうって思っていて…未経験なのでそこを努力で埋めないといけないのに、努力を皆よりできないからそれが一番不安要素」と本音を明かすも「頑張ろうとする意思があればどうにかできる」と前向きに語った。
◆Aoi、Sakuraへの不満を赤裸々告白
限られた時間の中、レッスンに奮闘するも本格的なレッスンに戸惑うSakura。そんな、Sakuraの態度について、共にレッスンを受けていたAoiは「まぁ子供ですよね、とても。もちろん本人は真剣に来ているし、こっちにももちろん伝わるけど、若干ヘラヘラが残っちゃってる」と本音を打ち明けた。また「私とのギャップを感じた、練習も5分で終わることが20分かかったりとか、私は辛いなと思いました」と限られた時間のレッスンの中で、コーチがSakuraの指導に時間を費やしていることからAoiは焦りを見せていた。
翌日のレッスンでも、コーチから全力のパフォーマンスが求められるも、Sakuraが対応できずに同じことを繰り返す2人。すると、Aoiは涙を浮かべ「もっと練習を早く進めたいのに、Ayanaたちはもっと早く振り入れができてて、同じぐらいできるとは思ってないけどやる気とかデビューしたい気持ちは同じくらいあるから、同じ量が進まないのがしんどくて…」と本音を吐露。その後のインタビューでも、悔しさの理由について「練習が進まなかったことですね。一番の要因はSakuraちゃんです」と言及し、「自分の悪いところがあるのもわかっているけど、今回に関しては自分が一番と言えないくらいうわーってなっちゃいました」と赤裸々な心境を語っていた。
SAKURA（飛咲来）、LA合宿で壁— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) March 31, 2026
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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