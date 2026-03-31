俳優の矢代卓也が3月31日、自身のXを更新。契約満了に伴い、同日をもって所属していたソニー・ミュージックエンタテインメントを退所し、芸能活動から引退することを発表した。【写真】矢代卓也、芸能界引退を発表…報告全文＆近影矢代は、コメントで「本日をもちまして、芸能活動に一区切りをつけることといたしました」と報告。「約11年間、応援してくださった皆様、関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」と感謝し、「こ