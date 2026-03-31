【その他の画像・動画等を元記事で観る】三月のパンタシアが、3月28日(土)に東京・Spotify O-EASTにて、CHiCO (CHiCO with HoneyWorks) と ヒトリエを招いた自主企画イベント「三月春のパン(タシア)祭り 2026 -フレンズの春-」を開催した。「三月春のパン(タシア)祭り」は三月のパンタシアが「３月」に主催するイベントで、昨年に続き2回目の開催となる。CHiCOと三月のパンタシアによる「私、アイドル宣言」コラボ歌唱や、アンコー