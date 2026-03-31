三月のパンタシア、CHiCO(CHiCO with HoneyWorks)とヒトリエを招いた自主企画イベントを開催、4月15日に新曲「風、光る。」のデジタルリリースを解禁！
三月のパンタシアが、3月28日(土)に東京・Spotify O-EASTにて、CHiCO (CHiCO with HoneyWorks) と ヒトリエを招いた自主企画イベント「三月春のパン(タシア)祭り 2026 -フレンズの春-」を開催した。
「三月春のパン(タシア)祭り」は三月のパンタシアが「３月」に主催するイベントで、昨年に続き2回目の開催となる。
CHiCOと三月のパンタシアによる「私、アイドル宣言」コラボ歌唱や、アンコールで出演アーティスト全員が参加しての「三月がずっと続けばいい」コラボ歌唱など、このイベントならではのパフォーマンスが会場を大いに盛り上げた。
そんなイベント内では、新曲「風、光る。」が初披露されたほか、楽曲が4月15日にデジタルリリースされることが解禁された。本楽曲は崩壊学園11周年タイアップ テーマソングとなっている。
●リリース情報
崩壊学園11周年タイアップ テーマソング
「風、光る。」
4月15日配信リリース
作詞：みあ 作曲：sabio 編曲：sabio, 堀江晶太
TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」EDテーマ
「あまのじゃくヒーロー」
発売中
作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)
配信はこちら
https://3pasi.lnk.to/TwistedHero
みあ2作目となる長編小説『君の記憶だけない』インスパイアソング
「うたかたの声」
発売中
作詞：みあ 作曲：けんたあろは 編曲：Saku
配信はこちら
https://3pasi.lnk.to/AfleetingVoice
関連リンク
三月のパンタシアオフィシャルサイト
https://www.phantasia.jp/
外部サイト
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