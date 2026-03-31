【モデルプレス＝2026/03/31】AKB48の伊藤百花が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。【写真】可愛すぎる22歳AKB新センター、美脚際立つミニスカ姿◆伊藤百花、ピンク×黄色のミニスカ春コーデ伊藤はピンクの半袖トップスにミニ丈プリーツスカートを身に纏い、首元に黄色のスカーフを巻いた春を感じさせるコーディネートを