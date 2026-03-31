AKB48新センター・伊藤百花、美脚際立つミニスカ春コーデ 笑顔でファンにお手振り＆「名残り桜」ポーズも【超十代2026】
【モデルプレス＝2026/03/31】AKB48の伊藤百花が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。
【写真】可愛すぎる22歳AKB新センター、美脚際立つミニスカ姿
伊藤はピンクの半袖トップスにミニ丈プリーツスカートを身に纏い、首元に黄色のスカーフを巻いた春を感じさせるコーディネートを披露。足元はハイソックスを合わせ、スラリとした美しい脚を披露した。
ランウェイではファンに手を振ったり、自身がセンターを務める楽曲「名残り桜」の桜の花びらをイメージしたりと、ファンサービスを連発。「自分をきっかけにAKB48の現役メンバーのことを知っていただけたら」と意気込んだ。
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7Aら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
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【写真】可愛すぎる22歳AKB新センター、美脚際立つミニスカ姿
◆伊藤百花、ピンク×黄色のミニスカ春コーデ
伊藤はピンクの半袖トップスにミニ丈プリーツスカートを身に纏い、首元に黄色のスカーフを巻いた春を感じさせるコーディネートを披露。足元はハイソックスを合わせ、スラリとした美しい脚を披露した。
◆「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026」
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7Aら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
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