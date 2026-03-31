外でぐったりと倒れていた、わずか740gの子猫。その命をつないだのは偶然その場に居合わせた2匹の犬と、ひとつの優しい決断でした。現在SNSでは、そんな奇跡の物語が注目を集めています。子猫を保護してから現在までの動画をInstagramに投稿したのは「てまり らふ ビスコ(@t.r285)」さん。(@t.r285より引用)外の植え込みでぐったりと倒れていた1匹の子猫。見つけたのは、投稿主さんと一緒に暮らすトイプードルのらふちゃん(白・11