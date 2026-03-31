11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。 3月19日（木）の放送では、今年度頑張ってきた生徒（リスナー）、そして、3月31日（火）をもって番組を退任する「こもり校長」（小森隼／GENERATIONS from EXILE TRIBE）に向けてエールを送りました。INI郄