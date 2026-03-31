INI郄塚大夢

【#INI https://twitter.com/hashtag/INI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #眥預臾 https://twitter.com/hashtag/%E9%AB%99%E5%A1%9A%E5%A4%A7%E5%A4%A2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw】先生による『#INILOCKS https://twitter.com/hashtag/INILOCKS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw』🐹🎓 大夢先生のお誕生日を こもり校長がお祝いしに来てくれました！🎂🎉 明日も、校長がチュータールームに登場！ 非公認の部活『生物部』について話すそうですよ👀✨ 放送後記はこちら💁 ▶️ https://t.co/n4xTdvWkvI https://t.co/n4xTdvWkvI#スクールオブロック https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

10月24日（木）は #SOLリサイクル部 https://twitter.com/hashtag/SOL%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E9%83%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw のスペシャル授業♻️



【#INI https://twitter.com/hashtag/INI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #眥預臾 https://twitter.com/hashtag/%E9%AB%99%E5%A1%9A%E5%A4%A7%E5%A4%A2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 】先生が来校✨



授業テーマは【未来のために今頑張っていること】💭



✅バドミントンを広めるためにメディア系の大学を受ける🏸

✅最後の合唱コンクールで良い結果を残したい🎶… pic.twitter.com/vCTNRFOodq https://t.co/vCTNRFOodq