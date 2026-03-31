春先に重宝する、ライトなアウター。ここでは、ユニクロの「ステンカラーショートコートリラックスフィット」を使った3つの着まわしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、ユニクロやGUを取り入れた60代の大人カジュアルを発信している、身長154cmのhirokoさん（63歳）です。1：タイトスカートですっきり、大人のマリンコーデ今季ワードローブに追加した、ユニクロの「ステンカラーショートコートリラックスフィット」（7990円