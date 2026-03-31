60代・154cm「ユニクロの春アウター」着まわし3コーデ。ワンピースにワイドパンツ、なんでも合う最強の一枚
春先に重宝する、ライトなアウター。ここでは、ユニクロの「ステンカラーショートコートリラックスフィット」を使った3つの着まわしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、ユニクロやGUを取り入れた60代の大人カジュアルを発信している、身長154cmのhirokoさん（63歳）です。
1：タイトスカートですっきり、大人のマリンコーデ
今季ワードローブに追加した、ユニクロの「ステンカラーショートコートリラックスフィット」（7990円）。重たく見えず、さまざまなアイテムと合わせやすいショート丈で使い勝手のいい春アウターです。私は身長154cmで、Mサイズをチョイスしました。
春になると着たくなるボーダーTシャツ。カジュアル代表のボーダーも、タイトシルエットのスカートを合わせることでほどよくラフさをセーブできます。ショート丈のアウターを羽織るとバランスも取りやすいです。足元は、大人のマリンスタイルと好相性なローファーを。
＜着用アイテム＞
・コート：ユニクロ
・Tシャツ：フレームワーク
・スカート：GU
・ローファー：カスタネ
2：リラクシーなワンピースをアウターで引き締めて
ゆったりした着心地を楽しみたい日は、ワンピースにショートコートを合わせたリラックス感のあるスタイルに。ショート丈のコートなら、全体のシルエットもすっきり見えます。
ワンピースは一枚でコーディネートが完成するので、忙しい日にもとても便利。足元はスニーカーを合わせてカジュアルに。
＜着用アイテム＞
コート：着まわし
ワンピース：プラスオトハ
スニーカー：アディダス
3：ワイドパンツを合わせて縦のラインをメイク
落ち着いた雰囲気のコーデを楽しみたい日は、グレーのワイドパンツを合わせることが多いです。グレーは黒ほど重たくならず、上品さを演出できるカラーなので、大人世代にも取り入れやすいと思います。
シンプルなショートコートと合わせて縦ラインをつくると、カジュアルファッションも洗練されたムードが高まります。トップスはベージュのニットベストをチョイスし、やわらかい印象をプラス。
＜着用アイテム＞
・コート：着まわし
・ニットベスト：ハイク
・パンツ：ユナイテッドアローズ
・バッグ：ザラ
・スニーカー：アディダス
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
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