春先に重宝する、ライトなアウター。ここでは、ユニクロの「ステンカラーショートコートリラックスフィット」を使った3つの着まわしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、ユニクロやGUを取り入れた60代の大人カジュアルを発信している、身長154cmのhirokoさん（63歳）です。

1：タイトスカートですっきり、大人のマリンコーデ

今季ワードローブに追加した、ユニクロの「ステンカラーショートコートリラックスフィット」（7990円）。重たく見えず、さまざまなアイテムと合わせやすいショート丈で使い勝手のいい春アウターです。私は身長154cmで、Mサイズをチョイスしました。

春になると着たくなるボーダーTシャツ。カジュアル代表のボーダーも、タイトシルエットのスカートを合わせることでほどよくラフさをセーブできます。ショート丈のアウターを羽織るとバランスも取りやすいです。足元は、大人のマリンスタイルと好相性なローファーを。

＜着用アイテム＞

・コート：ユニクロ

・Tシャツ：フレームワーク

・スカート：GU

・ローファー：カスタネ

2：リラクシーなワンピースをアウターで引き締めて

ゆったりした着心地を楽しみたい日は、ワンピースにショートコートを合わせたリラックス感のあるスタイルに。ショート丈のコートなら、全体のシルエットもすっきり見えます。

ワンピースは一枚でコーディネートが完成するので、忙しい日にもとても便利。足元はスニーカーを合わせてカジュアルに。

＜着用アイテム＞

コート：着まわし

ワンピース：プラスオトハ

スニーカー：アディダス

3：ワイドパンツを合わせて縦のラインをメイク

落ち着いた雰囲気のコーデを楽しみたい日は、グレーのワイドパンツを合わせることが多いです。グレーは黒ほど重たくならず、上品さを演出できるカラーなので、大人世代にも取り入れやすいと思います。

シンプルなショートコートと合わせて縦ラインをつくると、カジュアルファッションも洗練されたムードが高まります。トップスはベージュのニットベストをチョイスし、やわらかい印象をプラス。

＜着用アイテム＞

・コート：着まわし

・ニットベスト：ハイク

・パンツ：ユナイテッドアローズ

・バッグ：ザラ

・スニーカー：アディダス

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください